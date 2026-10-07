Бои за освобождение сразу пяти населенных пунктов продолжаются в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия в Николаевке, Варваровке, Резниково, Нефедовке и Лобановке, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В Россию за девят...
- Новая латиноамери...
- Заменители Starli...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым