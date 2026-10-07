Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области

ВС РФ ведут бои за освобождение пяти населенных пунктов в Харьковской области

Бои за освобождение сразу пяти населенных пунктов продолжаются в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» ведут наступательные действия в Николаевке, Варваровке, Резниково, Нефедовке и Лобановке, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

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