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Праздник хлеба, традиций и музыки: «Хлебный Спас» соберёт гостей в Торжке 22 августа

Праздник хлеба, традиций и музыки: «Хлебный Спас» соберёт гостей в Торжке 22 августа

22 августа в Торжке в седьмой раз пройдёт гастрономический фестиваль «Хлебный Спас». Гостей ждут мастер‑классы, ярмарка, фольклорная программа и концерт — праздник продлится с 12:00 до 20:00 на площадке вокруг «Оникса» (ул.

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