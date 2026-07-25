Праздник хлеба, традиций и музыки: «Хлебный Спас» соберёт гостей в Торжке 22 августа

22 августа в Торжке в седьмой раз пройдёт гастрономический фестиваль «Хлебный Спас». Гостей ждут мастер‑классы, ярмарка, фольклорная программа и концерт — праздник продлится с 12:00 до 20:00 на площадке вокруг «Оникса» (ул.