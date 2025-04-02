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Позитив для оптимистов

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Зачистка русских в Молдавии: Арест Гуцул показал, где надо заканчивать СВО

Зачистка русских в Молдавии: Арест Гуцул показал, где надо заканчивать СВО

Вадим Егоров Маленькая автономная территория Гагаузия в составе Молдавии бурлит. Центральные власти арестовали всенародно избранного главу приграничного региона — башкана Евгению Гуцул, любимицу народа, ненавидимую за это официальным Кишинёвом.

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