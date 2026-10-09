Овечкин готовится попрощаться с НХЛ

Александр Овечкин завершит выступления в НХЛ после завершения текущего сезона. Об этом сообщил американский клуб «Вашингтон».
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