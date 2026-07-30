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Шишкин о «Локо» в РПЛ: «Вряд ли поборются за топ-3, 4-5-е место будет хорошим результатом. Для борьбы за победу нужны несколько качественных легионеров»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин считает, что клуб не готов к борьбе за медали в РПЛ . « Локомотив » не надо обсуждать в контексте чемпионских амбиций, он к этому не готов.

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