Крушение «Боинга» на Донбассе: что не так с расследованием?

Русская веснаПолитикаКрушение «Боинга» на Донбассе: что не так с расследованием? 17 июля 2014 года в небе над Донбассом произошло крушение «Боинга 777», выполнявшего полёт из Амстердама в Куала-Лумпур.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел КХохлятский недонародец - в своей красе. Сами родственники зачем попрутся в пидарасский суд и что-то будут свидетельствовать? Им что, не нужна ПРАВДА? У них настолько прокисли мозги от их свободы, что они плюют на свою совесть? Нет, надо всё сделать, что этой недостраны не было. Расформировать и растворить в других народах. Можно даже среди обезьян.Комментировать
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