Учёные раскрыли, какой продукт способен спасти вас от старческой немощи

Ученые из Южной Кореи опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition результаты масштабного исследования, доказывающего, что рацион с высоким содержанием магния почти вдвое снижает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы — у людей старше 50 лет.