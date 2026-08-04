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Учёные раскрыли, какой продукт способен спасти вас от старческой немощи

Учёные раскрыли, какой продукт способен спасти вас от старческой немощи

Ученые из Южной Кореи опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition результаты масштабного исследования, доказывающего, что рацион с высоким содержанием магния почти вдвое снижает риск развития саркопении — возрастной потери мышечной массы и силы — у людей старше 50 лет.

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