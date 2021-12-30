Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) организовали новогоднее поздравление для воспитанников коррекционной школы-интерната

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) через площадку zoom организовано праздничное онлайн-мероприятие для детей «подшефной» Адаптивной школы-интерната № 28 VIII вида, в котором приняли участие 50 детей.
Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) через площадку zoom организовано праздничное онлайн-мероприятие для детей «подшефной» Адаптивной школы-интерната № 28 VIII вида, в котором приняли участие 50 детей.
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