Российский астролог Игорь Кваша высказался о судьбе Украины в 2025 году. В связи с конфликтом на Украине, эксперт Кваша отметил сходство текущей ситуации с последними месяцами Великой Отечественной войны, когда Германия была разрушена, но велись переговоры.