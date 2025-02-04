Российский астролог Игорь Кваша высказался о судьбе Украины в 2025 году. В связи с конфликтом на Украине, эксперт Кваша отметил сходство текущей ситуации с последними месяцами Великой Отечественной войны, когда Германия была разрушена, но велись переговоры.
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