The Statesman: Украина находится на грани из-за проблем на фронте

Перед Киевом стоит вопрос выживания после неудач на фронте, написала индийская газета The Statesman. Зеленский ранее заявил, что Украине необходимо перейти в режим жизни в условиях постоянной войны, по примеру Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии