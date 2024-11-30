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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» выиграла 7 из 11 последних матчей и идет в зоне плей-офф. «Рейнджерс» потерпели 5 поражений подряд

«Флайерс» обыграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1.  Победа стала для команды под руководством Джона Тортореллы 7-й в последних 11 матчах.

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