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Сотрудники Volkswagen выйдут на забастовку против сокращений в Германии

Сотрудники Volkswagen выйдут на забастовку против сокращений в Германии

Сотрудники немецкого автомобильного концерна Volkswagen выйдут на забастовку 2 декабря. Подробности сообщил представитель промышленного профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грегер в беседе с DPA.

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