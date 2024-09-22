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Концерты Гребенщикова* отменили во Франции из-за болезни

Концерты Гребенщикова* отменили во Франции из-за болезни

Поклонникам обещали вернуть деньги за билеты в течение 14 дней.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Концерт Бориса Гребенщикова (признан иноагентом) в Ницце на юге Франции отменили из-за состояния здоровья музыканта, сообщают организаторы.

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Комментарии
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А
Александр
да франция сильно больна!!!! а это большое гавно как воняло так и воняет!!!
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