Поддержка Украины, противодействие России, предостережения Китаю. О чем заявила НАТО в декларации по итогам саммита в Вашингтоне

По итогам прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО, приуроченного к 75-летию создания альянса, страны-участницы подвели итоги предшествующей деятельности, указали на вызовы и угрозы, приняли решения о дальнейших шагах.
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