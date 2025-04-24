Ученые создали устройство-наклейку, которое позволяет распознать истинные эмоции

Международная команда ученых из Университета штата Пенсильвания (США) и Сианьского интернационального университета (Китай) представила перезаряжаемый гаджет, который можно приклеить на любой участок кожи пользователя как кусочек пластыря.
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