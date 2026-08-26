Chainalysis оценила объем налогооблагаемой криптоактивности в $457 млрд.

Согласно новому отчету Chainalysis, потенциальный объем налогооблагаемой ончейн-криптоактивности в 2025 году достиг как минимум $457 млрд, в то время как международные правила отчетности могут охватывать лишь небольшую часть этой суммы.
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