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Петербургский дневник

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Видео: водитель грузовика повредил мост через реку Воронка в Ломоносовском районе

Видео: водитель грузовика повредил мост через реку Воронка в Ломоносовском районе

Он покинул место происшествия В Ломоносовском районе Ленинградской области водитель грузовика, перевозившего негабаритный груз без разрешения, повредил мост через реку Воронка и покинул место происшествия.

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