📌⚡️Анализ участия ФРГ в модернизации британской компоненты ядерной триады Официальный Берлин инициировал серию конфиденциальных консультаций с Лондоном относительно глубокой финансовой и промышленной интеграции в программу поддержания и модернизации британских морских стратегических ядерных сил (МСЯС), в частности системы Trident II.