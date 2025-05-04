Любопытный факт: Оскар Пиастри повторил достижение Сенны и Хаккинена

Любопытный факт: Оскар Пиастри повторил достижение Сенны и ХаккиненаMcLarenЗа последние три десятилетия за McLaren выступали такие чемпионы мира, как Кими Райкконен, Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон.