ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Почему не на 5 лет???????В Туле гражданин ...
  • Meerflieger
    Многозначительное слово ИЗГОТОВИЛИ...   Обычно-то молоко надаивают... От коров...В 2024 году в Тул...
  • Федор Родников
    Давно нужно по  всей России строить крематорииКладбище в тульск...

Спрос на акушерок в Тульской области сократился на 65% за год

Спрос на акушерок в Тульской области сократился на 65% за год

В этом году в Тульской области сократился спрос на акушерок среди работодателей. Об этом говорится в новом исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter, которое проведено в честь Международного дня акушерки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх