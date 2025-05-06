Спрос на акушерок в Тульской области сократился на 65% за год

В этом году в Тульской области сократился спрос на акушерок среди работодателей. Об этом говорится в новом исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter, которое проведено в честь Международного дня акушерки.
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