«Масложор», стуки и слабый кондиционер: что проверить после дальней поездки

Дальняя поездка – всегда серьезное испытание для автомобиля. Нагрузка на мотор и тормоза в таком вояже порой сопоставима с несколькими месяцами городской эксплуатации, и именно поэтому после возвращения домой стоит уделить внимание ряду узлов.