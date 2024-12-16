Добыча и продажа воды: насколько реально самостоятельно организовать производство

Открытие производства по добыче и продаже воды — это бизнес, который требует глубокого понимания специфики рынка, строгих технологических процессов, соответствия нормативным требованиям и грамотного финансового планирования.
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