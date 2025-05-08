Экспансия отменяется: организация узбекской диаспоры в Москве ликвидирована судом

На днях за множество нарушений российского законодательства Мосгорсуд по иску Минюста РФ ликвидировал одну из региональных общественных организаций, связанных с диаспорой одной из стран бывшего СССР, и исключил ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии