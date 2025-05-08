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Экспансия отменяется: организация узбекской диаспоры в Москве ликвидирована судом

Экспансия отменяется: организация узбекской диаспоры в Москве ликвидирована судом

На днях за множество нарушений российского законодательства Мосгорсуд по иску Минюста РФ ликвидировал одну из региональных общественных организаций, связанных с диаспорой одной из стран бывшего СССР, и исключил ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

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Комментарии
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Walk
Лиха беда начало. Главное - не останавливаться.
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17 час.
Галина Друзина
Надо все диаспоры и конфессии разогнать, это рассадники преступности.
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17 час.
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