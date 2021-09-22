Главе «Нурбанка» Сарсенову разрешили купить почти 88% к числу размещенных акций банка

Астана. 22 сентября. КазТАГ – Председателю правления АО «Нурбанк» Эльдару Сарсенову разрешили купить почти 88% к числу размещенных акций банка, сообщает пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана.
Астана. 22 сентября. КазТАГ – Председателю правления АО «Нурбанк» Эльдару Сарсенову разрешили купить почти 88% к числу размещенных акций банка, сообщает пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана.
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