Премьер Грузии предрек завершение конфликта на Украине в 2025 году

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Больше всего шума от тех, от кого меньше всего что-то зависит. Ещё одни из серии "ну шож, примем любого президента США, ну не выгонять же его, люди старались, выбирали... сделаем одолжение, приложим усилие над собой, будем работать... перезагрузим отношения между Грызунией и США" мля, как романтично, 99 из 100 американцев не покажут на глобусе, даже примерно, где эта Грызуния, но понтов...