Без линейки на 1 сентября останутся школьники в Новосибирске

К началу нового учебного года готовятся в Новосибирске. Торжественные линейки пройдут не 1-го, а 2-го сентября, поскольку первое – это выходной день, воскресенье, предупреждают в школьных чатах родителей.
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