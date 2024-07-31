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Вечерний Новосибирск

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Без линейки на 1 сентября останутся школьники в Новосибирске

Без линейки на 1 сентября останутся школьники в Новосибирске

К началу нового учебного года готовятся в Новосибирске. Торжественные линейки пройдут не 1-го, а 2-го сентября, поскольку первое – это выходной день, воскресенье, предупреждают в школьных чатах родителей.

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