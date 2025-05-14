На Западе объяснили причину отказа премьера Италии ехать в Киев вместе с другими лидерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказалась ехать в Киев вместе с другими европейскими лидерами из-за разногласий с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно размещения миротворцев на Украине.
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