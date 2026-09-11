Noah Reid To Headline Sheriff Country Medical Spin-Off In Early Development At CBS

Schitt's Creek star Noah Reid is set to lead the Sheriff Country medical spin-off in early development at CBS - find out his character details.
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