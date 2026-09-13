"Торба-на-круче" выступит с традиционным осенним концертом в Петербурге

Традиционным осенним концертом группа ТОРБА-НА-КРУЧЕ открывает сезон 27 сентября. Каждая песня команды мгновенно врезается в умы и сердца слушателей своей лирикой, мелодичностью, драйвом, нервом и нежностью.
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