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Режим ЧС федерального характера введен по ситуации в Керченском проливе

Режим ЧС федерального характера введен по ситуации в Керченском проливе

Режим ЧС федерального характера введен по ситуации в Керченском проливе Глава МЧС России А. Куренков провел из Анапы заседание Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и подчеркнул, что обстановка контролируемая, работа ведется по многим направлениям.

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