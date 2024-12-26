Режим ЧС федерального характера введен по ситуации в Керченском проливе Глава МЧС России А. Куренков провел из Анапы заседание Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и подчеркнул, что обстановка контролируемая, работа ведется по многим направлениям.
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