Режим ЧС федерального характера введен по ситуации в Керченском проливе Глава МЧС России А. Куренков провел из Анапы заседание Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и подчеркнул, что обстановка контролируемая, работа ведется по многим направлениям.