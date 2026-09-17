ABC News: в Австралии полиция будет платить $14 трезвым водителям

В городе Манджимап на западе Австралии полиция запустила акцию: водителям, которые проходят проверку на алкоголь и получают отрицательный результат, вручают ваучер на $14, пишет ABC News.
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