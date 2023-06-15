Татьяна Монтян: «Северные потоки»: крайним все-таки делают киевский режим

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Ряд американских и европейских изданий синхронно выдали информацию о том, что операцией по уничтожению «Северных потоков» руководил… сам главком ВСУ Валерий Залужный! Оказывается, голландские спецслужбы еще в июле 2022 года получили из своих источников информацию о готовящейся под руководством Залужного операции, в ходе которой «Потоки» должна будет атаковать «небольшая группа водолазов, передвигающаяся на паруснике».