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Татьяна Монтян: «Северные потоки»: крайним все-таки делают киевский режим

Татьяна Монтян: «Северные потоки»: крайним все-таки делают киевский режим

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Ряд американских и европейских изданий синхронно выдали информацию о том, что операцией по уничтожению «Северных потоков» руководил… сам главком ВСУ Валерий Залужный! Оказывается, голландские спецслужбы еще в июле 2022 года получили из своих источников информацию о готовящейся под руководством Залужного операции, в ходе которой «Потоки» должна будет атаковать «небольшая группа водолазов, передвигающаяся на паруснике».

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