🏳️🇺🇦Обращение очередных пленных боевиков ВСУ, которые сделали правильный выбор👌 А ты готов дальше терпеть боль и унижение от нелегитимного Зеленского? #ВСРФ #СВО #ВСУ #ЗСУ #Пленный.