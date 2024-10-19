🏳️🇺🇦Обращение очередных пленных боевиков ВСУ, которые сделали правильный выбор👌 А ты готов дальше терпеть боль и унижение от нелегитимного Зеленского? #ВСРФ #СВО #ВСУ #ЗСУ #Пленный.
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🏳️🇺🇦Обращение очередных пленных боевиков ВСУ, которые сделали правильный выбор👌 А ты готов дальше терпеть боль и унижение от нелегитимного Зеленского? #ВСРФ #СВО #ВСУ #ЗСУ #Пленный.
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