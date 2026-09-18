Outlander: Blood Of My Blood Season 2 Premiere: Both Couples Are Ripped Apart As The Call To War Gets Louder — Read Recap

The time-travelers are back! Find out what's become of Henry, Julia, Brian, and Ellen in our Season 2 premiere recap!The time-travelers are back! Find out what's become of Henry, Julia, Brian, and Ellen in our Season 2 premiere recap!.
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