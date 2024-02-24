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Трамп: США проиграют третью мировую войну, если победит Байден

Трамп: США проиграют третью мировую войну, если победит Байден

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Соединенные Штаты потерпят поражение в гипотетической третьей мировой войне, если на выборах президента в ноябре 2024 года победит Джо Байден, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

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Комментарии
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Константин Самарин
В Третьей Мировой  победителей не будет... А вот Четвертая будет на дубинках.
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