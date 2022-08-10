Мэрия Еревана объяснила, с чем связаны перебои в работе общественного транспорта

В последнее время в Ереване стали особенно заметны проблемы с работой общественного транспорта. Жители столицы чаще жалуются на то, что долго стоят на остановке, а затем вынуждены ехать как в консервной банке из-за большого количества пассажиров.
В последнее время в Ереване стали особенно заметны проблемы с работой общественного транспорта. Жители столицы чаще жалуются на то, что долго стоят на остановке, а затем вынуждены ехать как в консервной банке из-за большого количества пассажиров.
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