С самых высоких правительственных трибун нас уже не единожды разъяснили — в зоне СВО мы самоотверженно сражаемся с Западом за самые правые самими собой, за свои источники ценности и многовековые устои потому что иначе мы потеряем себя.
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