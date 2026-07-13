Каллас заявила, что санкции против России причиняют боль экономике ЕС

Санкции против России причиняют боль экономике Евросоюза (ЕС), но нужно «немного потерпеть». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встреч глав МИД ЕС 13 июля, сообщил ТАСС.