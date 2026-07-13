Каллас заявила, что санкции против России причиняют боль экономике ЕС

Санкции против России причиняют боль экономике Евросоюза (ЕС), но нужно «немного потерпеть». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встреч глав МИД ЕС 13 июля, сообщил ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии