Более десяти интерактивных зон ждут петербуржцев в парке «Дубки»

Там проходит фестиваль парковой культуры Сегодня, 17 августа, в парке культуры и отдыха «Дубки» на берегу Финского залива состоится фестиваль, основной темой которого станет взаимодействие человека и природы.
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