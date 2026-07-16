«Провал операции Паутина-2»: ФСБ накрыла явки в Подмосковье, Челябинске, Ростове Во время задержаний один террорист убит, несколько задержаны Герман Галкин Фото: Вадим Ахметов/URA.
«Провал операции Паутина-2»: ФСБ накрыла явки в Подмосковье, Челябинске, Ростове
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Может потому, что им это не нужно...
Ответить
4 н.
Милочка zzzzz
да закройте вы границы наконец то.... война против России же идёт и притом горячая , а не холодная ....разница же большая
Ответить
4 н.
Игорь Кузнецов
Не совсем понял фразу: "Разработали ее при плотном взаимодействии с разведсообществом НАТО с учетом пересечения госграниц". Что имел ввиду военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов? Дали сведения о пересечении границ России грузов с взрывчатыми веществами? Это значит сорвали спецоперацию СБУ?
Ответить
4 н.
Свежие комментарии