Мэр Горловки объяснил, почему РЭБ не защитил автобус от дрона

Перед атакой на автобус, который был снабжен системой радио-электронной борьбы (РЭБ), винты украинского БПЛА были выключены его оператором, заявил мэр Горловки Иван Приходько 30 октября, сообщает РИА Новости.
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