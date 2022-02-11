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Анна Анцелиович: «РУСАДА сняло отстранение с Валиевой, потому что юристы доказали большую вероятность того, что неблагоприятный результат анализа вызван употреблением загрязненного продукта»

Бывший исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович рассказала, почему РУСАДА сняло с российской фигуристки Камилы Валиевой временное отстранение.

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