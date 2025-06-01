Свыше трёх миллиардов рублей выделили Забайкалью на подготовку к отопительному сезону

В Забайкальском крае стартовали мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону. Финансирование работ поступает из различных источников, при этом на сегодняшний день уже обеспечено свыше 3,3 миллиарда рублей.
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