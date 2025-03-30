В Иркутске продают вездеход, который мог был заменить УАЗ в армии

На классифайдах обнаружился прототип «Скорпион-2М» корпорации «Защита». Речь идёт о ныне забытом проекте перевода российской армии на современные вездеходы, которые должны были заменить УАЗ-469 и УАЗ-3151.
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