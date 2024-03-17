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Хави о 3:0 с «Атлетико»: «Идеальный матч в плане методологии и игровой философии «Барселоны». Постараемся побороться за два самых важных трофея»

«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи». Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау.

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