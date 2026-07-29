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Coca-Cola увеличила выручку во II квартале 2026 года до $13,4 млрд и повысила годовой прогноз

Coca-Cola увеличила выручку во II квартале 2026 года до $13,4 млрд и повысила годовой прогноз

Американская корпорация The Coca-Cola Company (NYSE: KO) 28 июля 2026 года обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав высокий рост ключевых показателей и повысив ориентиры на весь 2026 год.

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