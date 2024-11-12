Глухарь «проинспектировал» Николо-Шартомский монастырь в Ивановской области

Дружелюбный и спокойный, ходил по саду, по дорожкам и с интересом наблюдал за монастырской жизнью как внутри, так и снаружиВ гости в Николо-Шартомский монастырь, расположенный в Шуйском районе, залетел лесной гость из северных лесов.
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