Глухарь «проинспектировал» Николо-Шартомский монастырь в Ивановской области

Дружелюбный и спокойный, ходил по саду, по дорожкам и с интересом наблюдал за монастырской жизнью как внутри, так и снаружиВ гости в Николо-Шартомский монастырь, расположенный в Шуйском районе, залетел лесной гость из северных лесов.