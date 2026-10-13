Южнокорейские автопроизводители заинтересованы в возвращении в Россию. Об этом заявил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ в интервью «Известиям».
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