Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вопросы, связанные с мигрантами, решить не получается. Теперь к ним добавились проблемы, связанные с детьми мигрантов

Вопросы, связанные с мигрантами, решить не получается. Теперь к ним добавились проблемы, связанные с детьми мигрантов

Василий Романенко  Считается, что эту фразу сказал И.В.Сталин.,-"У каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество!".

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Комментарии
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Татьяна
С тех пор много воды утекло... и репрессированные это не кишлачные мигранты
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8 час.
АК
Александр Кандарицкий
В то время, когда лидеры стран Азии встречаются с обмороком по кличке Байден выстраивают антироссий-скую политику и стратегию отношений с Россией, наше мудрое политическое руководство принимает мил-лионы мигрантов из Азии, за взятки покупают гражданство, получают пособия, льготы, устраивают на тер-ритории России самый настоящий гадюшник, обещая вырезать русских, преступность, наркота, бандитизм - кому это надо, ПУТИНУ? Пусть ответит. У нас много денег содержать эту грёбанную Азию и этих обезьян, ладно было бы образование, а тут интеллект на уровне азиатского ишака! Вся наша ГД, обливаясь слезами в поте лица изыскивает средства на индексацию пенсий, а тут мигранты. Может лидерам азиатских стран об-ратиться к обмороку Байдену, пусть возьмёт их на содержание, так нет же в Россию лезут. В конце концов, найдётся в нашем Отечестве мудрый, решительный политик, который, определит, что, Россия для россиян, а не для обезьян, следует поднимать уровень жизни своего народа, а не эту азиатскую шлоебень!
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7 час.
V
VladS
Какой баран составлял опросник? Оптимальное число детей мигрантов в российских классах - 0%!
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6 час.

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