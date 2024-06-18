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Почему христианство раскололось на православие и католицизм? Объясняю на пальца

Почему христианство раскололось на православие и католицизм? Объясняю на пальца

Многим моим читателям точно непонятно - чем различаются католики и православные, почему они вообще друг от друга отделились? Спокойно товарищи - сейчас все вам объясню по-простому :) Напомню, официальной датой раскола христианства на православие и католицизм считается 1054-й год.

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